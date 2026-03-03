Стартовал прием заявок на фестиваль уличного искусства «ФормАРТ»

Фото: пресс-служба фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ»

Открыт прием заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году его посвятят теме укрепления межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.

Молодым художникам предлагают подготовить эскизы граффити по пяти направлениям. Среди них – «Жизнь народов России в едином ритме», где можно показать повседневные образы людей разных национальностей; «Традиции объединяют» – о национальных обычаях, праздниках и ремеслах; «Общая миссия» – о единстве через совместный труд, волонтерство и служение; «Связь поколений» – о преемственности ценностей и опыта; «Россия – наш общий дом» – о стране как пространстве для разных культур.

К участию в основном конкурсе приглашают как профессиональных художников, так и любителей в возрасте от 18 до 35 лет, которые живут в регионах ПФО. Чтобы подать заявку, необходимо до 3 мая заполнить форму на сайте проекта и прикрепить эскиз работы. От одного участника примут не более трех заявок.

Фестиваль пройдет в три этапа. Сначала эксперты выберут лучшие эскизы в каждом из 14 регионов округа. Затем финалисты реализуют свои работы на объектах городской среды, процесс будет сопровождаться фото- и видеосъемкой. На заключительном этапе работы и видеоролики опубликуют на сайте, после чего состоится голосование.

Итоги подведут в Кирове. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы, культурные мероприятия и фестивальный день с участием художников со всей России.