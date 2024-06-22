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Стартовал прием заявок на фестиваль «Наше время — Безнең заман»
Открылся прием заявок для участия в открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи, сообщает Минпромторг РТ. «Наше время — Безнең заман» проводится в РТ уже в 12-й раз.
Присоединиться к событию могут работники учреждений, предприятий и организаций Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет. Участники могут выступать как сольно, так и в командных зачетах в музыкальном и танцевальном направлениях, а также номинации «Минута славы». Заявки принимаются на официальном сайте события.
«Каждый из претендующих на победу должен являться штатным работником организации производственной сферы, сферы сервиса и услуг с подтвержденным трудовым стажем не менее шести месяцев по основному месту работы, на полном окладе», — подчеркнуто в телеграм-канале министерства.
Для участников также будет предусмотрена образовательная программа с мастер-классами по актерскому мастерству, пластике, сценическому движению и речи, вокалу, хореографии, конферансу. Обучением молодых людей займутся татарстанские мастера искусств.
Фестиваль учрежден Минпромторгом и Минмолодежи РТ в 2013 году. Он проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.
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