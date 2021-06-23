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Ру Тат
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23 июня 2021  00:12

Стартовал прием заявок на 12-й Форум мусульманской молодежи для девушек

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C 10 по 17 июля в Казани пройдет 12-й Форум мусульманской молодежи для девушек, посвященный теме «Матери правоверных». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Участницам расскажут о тонкостях семейных отношений Пророка, качествах его жен, с помощью специалистов постараются сконструировать грамотную модель семьи. На форуме ожидаются развлекательные и спортивные мероприятия, интеллектуальный и книжный клуб, фотосессия, экскурсия, кинозал.

К участию приглашаются мусульманки в возрасте от 18 до 30 лет. 

Для записи необходимо пройти по ссылке в шапке профиля @fmm_kazan в Instagram. 

Заявки принимаются до 5 июля.

Телефон для справок: +7 (843) 237-86-18.

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