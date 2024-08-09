Стартовал прием заявок для участия в выборах нового состава Молпарламента РТ

Юрий Камалтынов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстанцы могут принять участие в выборах в Молодежный парламент республики. Заявочная кампания продлится до 18 августа, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

Он напомнил, что в новый состав войдут сто человек: 45 от районов и городских округов, 35 – от организаций и 20 самовыдвиженцев. Перед самим голосованием кандидатам предстоит пройти несколько этапов, в том числе дебаты и обоснование своей предвыборной кампании.

«Задачи, которые решает Молодежный парламент, очень важны и актуальны. Благодаря им мы приняли ряд поправок в законы, в том числе в один федеральный. Очень важно понимать, чем живет сегодня молодежь, а кроме них самих об этом рассказать никто не может. На своих заседаниях они выносят животрепещущие вопросы на республиканский уровень, после чего уже Госсовет находит решение. К тому же это хорошая школа, где молодые люди не просто учатся видеть, анализировать и слышать, но и трансформировать мысли в идеи», – добавил спикер.

В этом смысле аналогов Молодежному парламенту в республике просто не существует. Войти в его состав могут неравнодушные юноши и девушки, у которых есть стремление улучшить жизнь вокруг себя, подчеркнул Камалтынов.

Одновременно со стартом пресс-конференции начался и прием заявок на сайте http://www.молпарламент-татар.рф. Стать кандидатом могут граждане от 18 до 35 лет, зарегистрированные на территории Республики Татарстан.

Нина Шимина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сначала необходимо будет пройти регистрацию в виде небольшой анкеты. Затем нужно определиться, по какой категории вы собираетесь выдвигаться. Если от муниципалитетов, то нужно письмо поддержки от района. От каждой общественной организации может быть подано только по одному кандидату, которые также должны будут представить сопроводительное письмо. Самовыдвиженцам не нужно никаких писем, они рассчитывают только на себя, но здесь у нас всегда и самая большая конкуренция», – пояснила председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ первого созыва Нина Шимина.

После регистрации анкеты нужно заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных и разработать предвыборную программу на двух слайдах. В ней необходимо описать идеи, с которыми кандидат идет в Молодежный парламент, рассказать, какие проекты собирается реализовывать в течение ближайших пяти лет.

Кроме того, кандидатам предстоит записать видеоролик, где за одну минуту нужно рассказать, как они планируют менять жизнь республики или района.

Вторым испытанием для участников станут дебаты, где им нужно будет представить свою предвыборную программу и ответить на вопросы коллег. Всего будет организовано семь площадок в разных районах Татарстана, отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Айгуль Сабирова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дебаты будут связаны с нашим проектом серии зональных форумов “Синен чират – твоя очередь”. Мы планируем, что дебаты будут проходить на этих встречах с молодежью республики. Они пройдут в семи городах с 19 по 30 августа. Первая пройдет в Зеленодольске, где встретятся ребята из пяти районов. Кандидаты смогут представить себя перед избирателями, ответить на все вопросы и пройти один из обязательных этапов выборов в Молодежный парламент», – заявила она.

Помимо дебатов, на серии форумов будут рассказывать о тех мероприятиях и возможностях, которые созданы в Республике Татарстан. В этом смысле и такая презентация Молодежного парламента смотрится органичной. Тем более что этот год объявлен годом молодого избирателя, заключила Сабирова.

Само голосование пройдет со 2 по 6 сентября, а результаты объявят с 7 по 11 сентября. Проголосовать за кандидатов смогут все жители Татарстана от 14 до 35 лет на портале «Госуслуги».