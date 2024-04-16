Сегодня, 16 апреля, стартовал прием заявок для участия в литературной премии «Глаголица». Об этом в эфире «Известий» рассказала учредитель премии, основатель благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

«Литературная премия “Глаголица” — это двуязычный литературный конкурс для детей от 10 до 17 лет, пишущих на русском и татарском языках. Конкурс зародился в Татарстане, и поэтому мы поощряем детей, которые пишут и на русском, и на татарском. Всего 8 номинаций, 6 из них на русском языке. Это проза, поэзия, эссеистика, переводы с английского языка на русский, это драматургия и билингвы», – прокомментировала докладчица.

Каждая номинация, кроме эссеистики, переводов и драматургии, подразделяется на 2 возрастные категории: от 10 до 13 и от 14 до 17 лет. Конкурс проходит в несколько этапов. Прием работ стартует 16 апреля и продлится до 16 сентября. В октябре будет объявлен лонглист, в который войдут 270 номинантов, а 14 октября – короткий список, в нем останутся 135 номинантов.

Все участники, вошедшие в короткий список, получат бесплатную путевку на литературную смену, где в течение шести дней будут заниматься с мэтрами литературы и журналистики, разбирать свои произведения, выполнять дополнительные задания. По итогам очного этапа жюри определит лауреатов премии, которых будет 13 в каждой номинации. В этом году очный этап пройдет с 14 по 19 ноября в современном загородном центре дополнительного образования «Адымнар».

Кроме 13 лауреатов, определят также обладателей специальных призов, учрежденных фондом в честь памяти Роберта Миннуллина и Михаила Яснова, которые были бессменными членами жюри «Глаголицы». Татароязычные дети получат награды от Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Также призы вручат Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российская Государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусств и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

«В 2020 году, когда мы только начинали премию, это был республиканский уровень. Всего пришло 356 работ. Уже в 2023 году в конкурсе приняло участие 2560 ребят из России и из 30 стран мира. География обширна, она поражает», – добавила Ирина Хуснутдинова.

Кроме всех регионов Российской Федерации, для участия в конкурсе регистрируются ребята из Китая, Монголии, Кореи, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Литвы, Черногории, а также практически всех стран ближнего зарубежья, среди которых Грузия, Армения, Таджикистан, Молдавия, Узбекистан, Казахстан и другие. Самые неожиданные страны-участницы – это Индия, Замбия, Македония и Сирия.