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Ру Тат
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16 мая 2021  03:31

Стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса детских команд «Кванториада-2021»

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Стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса детских инженерных команд «Кванториада-2021» Минпросвещения России, в течение которого командам предлагается изучить регламенты, выбрать задание и начать работу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

Для участия необходимо собрать команду из двух-пяти человек в возрасте 9–18 лет и выбрать задание по одному из направлений. Победители после соревновательных мероприятий примут участие в очной программе, а их разработки доведут до рабочего состояния с помощью профильных экспертов.

«Кванториада» — это командное соревнование для интересующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков из России и других стран. 

С подробностями можно ознакомиться на сайте.

Регистрация команд происходит вместе с загрузкой результатов выполнения заданий первого этапа и будет доступна на сайте с 1 июля по 23 августа.

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