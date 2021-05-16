Стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса детских команд «Кванториада-2021»

Стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса детских инженерных команд «Кванториада-2021» Минпросвещения России, в течение которого командам предлагается изучить регламенты, выбрать задание и начать работу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

Для участия необходимо собрать команду из двух-пяти человек в возрасте 9–18 лет и выбрать задание по одному из направлений. Победители после соревновательных мероприятий примут участие в очной программе, а их разработки доведут до рабочего состояния с помощью профильных экспертов.

«Кванториада» — это командное соревнование для интересующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков из России и других стран.

С подробностями можно ознакомиться на сайте.

Регистрация команд происходит вместе с загрузкой результатов выполнения заданий первого этапа и будет доступна на сайте с 1 июля по 23 августа.