Стартовал отбор педагогов для участия в телешоу «Учитель года»

Татарстанские педагоги могут побороться за звание «самого яркого и современного» в России. Прием заявок для участия в конкурсе «Учитель года» продлится до 10 августа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, что в этом году формат шоу сильно изменится — вместо классического конкурса кандидатов на звание лучшего в России ожидает формат реалити-шоу, которое будет транслироваться по федеральному ТВ. Такое нововведение было введено по указу Президента России Владимира Путина.

«Претендовать на участие сможет учитель-предметник из любого региона страны. Для этого нужно вести любой из предметов — математику, химию, биологию, географию, историю, физику, русский язык и литературу», — уточнили в министерстве.

В ведомстве объяснили, что подача заявок проходит через мини-приложение в соцсети «ВКонтакте». Семь учителей, прошедших отбор и победивших в открытом голосовании, смогут представить свои уроке в эфире, а победитель станет ведущим авторской передачи.