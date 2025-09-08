news_header_top
Общество 8 сентября 2025

Стартовал осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана»

Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал сегодня в республике. Акция проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«"Чистые леса Татарстана" – инициатива, направленная на формирование экологической культуры и сохранение наших уникальных лесных экосистем. Мы видим, что с каждым годом растет число ее участников. Это вдохновляет и подтверждает, что жители Татарстана неравнодушны к состоянию окружающей среды. Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к акции и этой осенью», – заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Мероприятие предусматривает проведение целого комплекса работ по благоустройству территорий лесного фонда, включая сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, уборку сухостоя и валежника, ремонт и обустройство аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесу.

«Акции соответствует целям и задачам национального проекта "Экологическое благополучие". К масштабной экологической инициативе присоединятся специалисты подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ, организаций, предприятий республики, представители экологических объединений, студенты высших и средних специальных учебных заведений, волонтеры», – отметили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится с 2010 года. В числе ее основных задач – улучшение санитарной обстановки в лесах, повышение уровня экологического сознания людей, активное вовлечение населения в деятельность по охране окружающей среды.

