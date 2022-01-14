Стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Стартовал окружной этап фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». В финале примут участие 28 спектаклей, отобранных из всех регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Каждый регион представляют одна молодежная и одна школьная постановка. Затем эксперты составят рейтинг видеоверсий спектаклей, основываясь на котором жюри выберет лауреатов конкурса.

Оценить видеоверсии спектаклей, прошедших в финал, можно на сайте театральноеприволжье.рф.

«На фестиваль представлены различные виды и жанры театрального искусства — трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературная пластика, баллада, но более всего представлены сказки», — рассказали в пресс-службе полномочного представителя РФ в ПФО.

Фестиваль проводится в третий раз. С прошлого года основной его площадкой стала Удмуртия. Здесь 27 марта будут объявлены лауреаты фестиваля в следующих номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Лучшие коллективы заключительного этапа станут обладателями грантов на новые спектакли.