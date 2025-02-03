Стартовал очередной сезон литературной премии для детей «Глаголица»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Открыт прием заявок и конкурсных работ на новый, двенадцатый по счету сезон Международной независимой литературной премии «Глаголица». Отправить на нее свои произведения могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Проект реализует благотворительный фонд «Счастливые истории».



Конкурс дает участникам возможность попробовать свои силы в большой литературе, познакомиться с признанными мастерами слова, перенять опыт и знания, усовершенствовать знание родного языка, русского или татарского, обрести единомышленников.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Счастливые истории»

Финалисты смогут приехать в Казань на литературную смену с известными писателями России и мира и побороться за престижную награду — статуэтку «Хрустальная сова».



Зарегистрироваться, узнать подробности и отправить свою работу на конкурс можно на сайте www.glagolitsa-rt.ru. Прием текстов будет продолжаться до 16 июня 2025 года. Участие в конкурсе бесплатное.