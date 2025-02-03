Стартовал очередной сезон литературной премии для детей «Глаголица»
Открыт прием заявок и конкурсных работ на новый, двенадцатый по счету сезон Международной независимой литературной премии «Глаголица». Отправить на нее свои произведения могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Проект реализует благотворительный фонд «Счастливые истории».
Конкурс дает участникам возможность попробовать свои силы в большой литературе, познакомиться с признанными мастерами слова, перенять опыт и знания, усовершенствовать знание родного языка, русского или татарского, обрести единомышленников.
Финалисты смогут приехать в Казань на литературную смену с известными писателями России и мира и побороться за престижную награду — статуэтку «Хрустальная сова».
Зарегистрироваться, узнать подробности и отправить свою работу на конкурс можно на сайте www.glagolitsa-rt.ru. Прием текстов будет продолжаться до 16 июня 2025 года. Участие в конкурсе бесплатное.