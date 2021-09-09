Стартовал новый проект Молодежного парламента РТ «Дебаттл»

В Казани стартовал новый проект Молодежного парламента при Госсовете Татарстана «Дебаттл». Темой первого мероприятия стало «Есть ли социальные лифты у молодежи?», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Экспертом выступил замруководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента по внутренней политике Александр Терентьев.

«Очень важно прислушиваться к молодежи. Мы говорим о том, что в Республике Татарстан делается много, а как это воспринимается самими молодыми людьми? Вот на таких мероприятиях можно услышать палитру мнений», — сказал Терентьев.

По его словам, похвально то, что многие молодые люди уже со школы ответственно подходят к выбору своей профессии.

Дебаты традиционно состояли из трех туров. Участниками стали две команды, каждая из них состояла из членов Молодежного парламента и молодых людей от 14 до 18 лет. Также по итогу были выбраны четыре лучших участника.

Среди социальных лифтов, которые упомянули ребята, были всероссийские и республиканские конкурсы, гранты, олимпиады. Позицию «против» объясняли через невозможность выйти на новый уровень без кумовства.