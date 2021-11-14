Стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от коронавируса Covid-19 жителей России. Соответствующее постановление Правительства страны вступило в силу сегодня, 14 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от коронавируса. Теперь благодаря двум дополнительным тиражам поощрения в размере 100 тыс. рублей получат еще тысяча человек.

В качестве оператора лотереи действует акционерное общество «Гознак». Акция проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Желающие участвовать в лотерее должны привиться отечественным препаратом (если вакцина включает два компонента, то обоими компонетами) и получить сертификат на портале госуслуг. Там же ведется и регистрация. Подробности — на сайте бонусзаздоровье.рф.

Вся информация доступна в личном кабинете на «Госуслугах». Выплата приза производится в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе.