Стартовал международный конкурс рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны»

Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества» 17 января дали старт международному конкурсу рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Творческий проект посвящен теме этого года, который объявлен в России Годом защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда по РТ.



«На конкурс принимаются художественные работы, на которых изображены защитники нашей Родины — от древних времен до современности. Участникам предлагают нарисовать стрельцов Ивана Грозного, гвардейцев Петра I, героев Отечественной войны 1812 года, солдат и партизан Великой Отечественной войны, бойцов специальной военной операции», — пояснили в музее Победы, уточнив, что на работах могут быть изображены не только рядовые бойцы, но и военачальники.



К участию в конкурсе приглашаются как начинающие, так и опытные художники в возрасте от шести лет. Работы, посвященные героическим моментам истории, могут быть выполнены в любой технике, будь то масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, цифровая живопись (digital-art) и так далее.

Прием рисунков продлится до 12 февраля. Самые яркие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте музея Победы. Интернет-пользователи смогут присоединиться к онлайн-голосованию в номинации «Приз зрительских симпатий» и поддержать понравившуюся работу. Также на сайте можно будет отправить любую открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.

В рамках конкурса учреждены специальные номинации. Номинация, посвященная военным корреспондентам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени, учреждена международной медиагруппой «Россия сегодня» (РИА Новости и радио Sputnik). Компания «Гранд Сервис Экспресс» определит победителей в спецноминации «Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы войны». Их рисунки войдут в плакатную выставку в поездах компании, и каждый пассажир сможет увидеть работы победителей, путешествуя по России в течение 2025 года.



Итоги конкурса будут подведены в конце февраля на торжественной церемонии в Москве, в музее Победы. Жюри определит победителей в пяти возрастных категориях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 и старше 18 лет. Их работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток к 23 Февраля. Каждому победителю вручат авторский экземпляр и памятные подарки, а все участники получат именные сертификаты.

Генеральные информационные партнеры конкурса — РИА Новости и ТРК «Звезда». Информационные партнеры — радио Sputnik, газета «Аргументы недели». Партнеры конкурса: «Юнармия», «Движение первых», «Волонтеры Победы», «Гранд Сервис Экспресс».



Подробнее о конкурсе можно узнать на его странице: victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-zashchitniki-otechestva-2025/.