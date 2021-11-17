Стартовал международный конкурс «Читаем Достоевского»

В день 200-летия со дня рождения русского классика Федора Михайловича Достоевского начался прием работ на конкурс «Читаем Достоевского». Мероприятие проводится в рамках международного проекта «Страна читающая» ГК «Просвещение».

День рождения писателя, «художника бездны человеческой», чьи произведения стали самым большим вкладом России в духовную жизнь всего мира, отмечался 11 ноября.

«Страна читающая» — это международный краудсорсинговый интернет-проект группы компаний «Просвещение», посвященный чтению художественной литературы, изучаемой в школе. Главная задача проекта — собрать уникальную коллекцию авторской интерпретации классики, индивидуальных видеопрочтений, а также популяризировать культуру вдумчивого и артистичного чтения.

Для участия в конкурсе необходимо выбрать отрывок из любого произведения Достоевского и записать его видеопрочтение. Видеоролик нужно выложить на YouTube, а затем прикрепить ссылку на видео в личном кабинете портала.

Работу можно будет загрузить до 11 января 2022 года.

«Произведения Достоевского нельзя представить вне России. Со всеми его противоречиями, открытиями и откровениями писатель, ставший мировым гением, остается, как сказал Николай Александрович Бердяев, „до глубины русский человек и русский писатель“. Мы давно хотели обратить внимание нашей аудитории не только на классику поэзии, но на потрясающую отечественную прозу, и произведения Достоевского станут началом нового этапа конкурса. Перед участниками стоит захватывающая и крайне сложная задача: читать романы „Идиот“, „Братья Карамазовы“, „Бедные люди“ вслух, проживая и переживая сюжеты и мысли героев, это литературный подвиг. Тем ярче будет выражена в конкурсе миссия проекта — воспитать в широкой общественности культуру вдумчивого чтения», — прокомментировала идею конкурса Ольга Давыдова, руководитель цифровых коммуникаций «Просвещения».

Победители будут выбраны экспертным жюри в четырех номинациях: «Лучшее индивидуальное прочтение», «Лучшая постановка», «Лучшая командная работа» и «До глубины русский писатель» — номинация за переосмысление творчества Достоевского в современной России. Еще нескольких победителей выберут сами участники с помощью зрительского голосования.

Принять участие в конкурсе могут не только школьники — проект открыт для всех влюбленных в русскую классику. Всех победителей ждут электронные дипломы, книжные призы и фирменные сувениры от группы компаний «Просвещение».

«Читаем Достоевского» станет 43-м по счету конкурсом проекта. Предыдущий конкурс «Читаем Есенина» собрал 3 268 участников. Сейчас на портале проекта «Страна читающая» уже более 46 000 публикаций от участников из 44 стран. Акция подтверждает всероссийский и даже международной статус проекта: помимо российских регионов, своих участников обычно представляют Киргизия, Украина, Беларусь, Молдова, Турция, Казахстан и Узбекистан.

Международный интернет-проект «Страна читающая» создан корпорацией «Российский учебник» (входит в ГК «Просвещение») при поддержке Издательского дома «Первое сентября».