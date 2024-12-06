Стартовал медиакубок по Counter-Strike 2 среди работников СМИ и пресс-служб

В IT-парке имени Рамеева стартовал кибертурнир по Counter-Strike 2 среди медиакоманд. В соревновании принимают участие работники татарстанских СМИ и пресс-служб ведомств республики. Им предстоит пройти групповой этап, затем полуфиналы и финал. Среди претендентов на победу команда «Татар-информа».

«Рады приветствовать в IT-парке имени Рамеева, где проходили и "Игры будущего". Мы проводим первый турнир среди команд медиасферы. Мы поддерживаем развитие киберспорта. Сегодня вы сразитесь в одной из самых популярных дисциплин - Counter-Strike 2. Желаю участникам удачи и хорошей игры», – обратился к участникам заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

Всего в турнире принимают участие восемь команд. Он продлится до сегодняшнего вечера. Уже в первом матче команда «Татар-информа» одержала сокрушительную победу над коллективом из «Татмедиа» со счётом 13:1. Трансляция турнира ведётся на нашем сайте.

«Это первый опыт проведения такого турнира и такой трансляции. Мне даже самому интересно посмотреть, что из этого получится. Это молодой вид спорта, популярный среди молодежи. Хочется, чтобы такой турнир стал традиционным», - отметил заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Дмитрий Перевезенцев.