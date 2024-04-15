Стартовал конкурс журналистских работ на лучшее освещение темы местного самоуправления

В Татарстане стартовал конкурс журналистских работ «Лучшее освещение темы местного самоуправления в средствах массовой информации». Прием заявок проходит до 3 мая.

Конкурс проводится по пяти номинациям, сообщает Совет муниципальных образований РТ. Среди тем: «Лучшая публикация республиканских печатных и электронных СМИ», «Лучшая публикация муниципальных печатных и электронных СМИ», «Лучший телевизионный проект»; «Лучший радио – проект», «Лучший сайт муниципального образования Республики Татарстан», «Лучшая страница муниципального образования в социальных сетях».

Заявки можно отправлять до 3 мая. Они принимаются в электронном виде по адресу sovmo.rt@yandex.ru. Документы для подготовки конкурсных материалов представлены по ссылке.

Победители конкурса получат специальные дипломы, благодарственные письма и денежные призы.