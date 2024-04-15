Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стартовал конкурс журналистских работ на лучшее освещение темы местного самоуправления
В Татарстане стартовал конкурс журналистских работ «Лучшее освещение темы местного самоуправления в средствах массовой информации». Прием заявок проходит до 3 мая.
Конкурс проводится по пяти номинациям, сообщает Совет муниципальных образований РТ. Среди тем: «Лучшая публикация республиканских печатных и электронных СМИ», «Лучшая публикация муниципальных печатных и электронных СМИ», «Лучший телевизионный проект»; «Лучший радио – проект», «Лучший сайт муниципального образования Республики Татарстан», «Лучшая страница муниципального образования в социальных сетях».
Заявки можно отправлять до 3 мая. Они принимаются в электронном виде по адресу sovmo.rt@yandex.ru. Документы для подготовки конкурсных материалов представлены по ссылке.
Победители конкурса получат специальные дипломы, благодарственные письма и денежные призы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»