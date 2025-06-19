Стартовал конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности - 2025»

В России дан старт всероссийскому конкурсу «Российская организация высокой социальной эффективности – 2025». Он проводится Правительством Российской Федерации ежегодно с 2000 года и направлен на выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях. Об этом сообщает Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Конкурс предоставляет организациям возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и др.

Состязание проходит в два этапа — региональный и федеральный. Участие в конкурсе бесплатное. В 2025 году заявки принимаются по 17 номинациям.

Подать документы можно в электронном кабинете на портале https://ot.rosmintrud.ru до 20 июля 2025 года.

Подробности об условиях участия и порядке проведения конкурса доступны на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.