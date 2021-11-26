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Спорт
26 ноября 2021  15:42

Стартовал конкурс на разработку визуального стиля мероприятий под эгидой FINA в 2022 году

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Объявлен конкурс на разработку визуального стиля мероприятий под эгидой Международной федерации плавания (FINA), которые пройдут в Казани в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». 

В конкурсе могут принять участие дизайнерские агентства и бюро. Им предстоит создать визуальный образ для 8-го первенства мира FINA по плаванию, 16-го чемпионата мира FINA по плаванию на короткой воде (25 метров) и 8-й Всемирной конвенции FINA по водным видам спорта, которые пройдут в Казани в 2022 году.

Согласно положению конкурса, конкурсанты должны включать в свои креативные концепции логотипы, концепции талисманов соревнований, элементы фирменного стиля и варианты их использования на различных носителях.

С требованиями к оформлению заявок и условиями участия можно ознакомиться на сайте АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». В декабре конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителя.

#конкурс #плавание #международные соревнования #FINA
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