Стартовал конкурс на разработку визуального стиля мероприятий под эгидой FINA в 2022 году

Объявлен конкурс на разработку визуального стиля мероприятий под эгидой Международной федерации плавания (FINA), которые пройдут в Казани в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

В конкурсе могут принять участие дизайнерские агентства и бюро. Им предстоит создать визуальный образ для 8-го первенства мира FINA по плаванию, 16-го чемпионата мира FINA по плаванию на короткой воде (25 метров) и 8-й Всемирной конвенции FINA по водным видам спорта, которые пройдут в Казани в 2022 году.

Согласно положению конкурса, конкурсанты должны включать в свои креативные концепции логотипы, концепции талисманов соревнований, элементы фирменного стиля и варианты их использования на различных носителях.

С требованиями к оформлению заявок и условиями участия можно ознакомиться на сайте АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». В декабре конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителя.