Стартовал конкурс на должность помощника руководителя аппарата антитерроркомиссии в РТ

Стартовал конкурс на должность молодежного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии в РТ. Заявочная кампания конкурса продлится до 20 марта 2025 года. Подать заявку на участие можно на сайте. В конкурсе принять участие смогут молодые граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане. Проект направлен на самореализацию молодежи в направлении профилактики и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Безопасность – это про каждого из нас, про наших друзей и близких, и сегодня безопасность подвергается всё новым и новым угрозам. Конкурс направлен на формирование команды молодых лидеров, занимающихся профилактикой экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде и в сети Интернет, а также способных реализовывать проекты в сфере безопасности и профилактики. В течение конкурса будет проведено обучение, формирующее у конкурсантов необходимые знания и компетенции для осуществления деятельности в дальнейшем», – отметила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

В 2025 году конкурс пройдет в период с февраля по декабрь и включит в себя 6 этапов: заявочная кампания, отборочный этап, конкурсный этап, вводное обучение, основной образовательный курс и награждение финалистов и победителей.

Развивающая программа включает в себя два направления: первое – «Курсор», в рамках которого конкурсанты смогут изучить вопросы интернет-безопасности, выявления деструктивных идеологий в цифровой среде и противодействия им, погрузиться в профилактику вовлечения молодежи в радикальные течения через виртуальное пространство.

Второе направление – «Вектор», ориентированный на профилактику экстремизма в молодежной среде, включающий экспертные встречи, правовые тренинги и разработку собственных социальных проектов.

«Конкурс молодежных помощников является эффективным инструментом в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма. С 2017 года победителями проекта стали более 400 молодых людей, которые показывают высокие результаты в профилактической деятельности, занимают активную гражданскую позицию и связывают свою профессиональную карьеру с государственной и военной службой. За время существования конкурса участниками разработаны собственные мероприятия по дерадикализации молодежной среды и насыщению интернет-пространства антитеррористическим контентом, ряд из которых заслуженно поддерживается в виде грантов на региональном и федеральном уровнях. В орбиту молодежных помощников вовлечены все муниципальные образования республики, а проекты масштабируются на соседние регионы. Руководство Национального антитеррористического комитета и Росмолодежи неоднократно положительно оценивали формат и результаты конкурса», – отмечает руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев.

Конкурс предусматривает стажировки для активных участников в ведомствах и учреждениях республики, сфера деятельности которых связана с профилактикой экстремизма и идеологии терроризма.

Отметим, что за 8 лет реализации проекта молодежными помощниками разработано более 30 проектов в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма и информационной, психологической и идеологической безопасности и выигран 21 грант на их реализацию. Сумма выигранных грантов составляет 7 767 203 рубля. Так, например, среди проектов – подкаст «Конструктивный диалог», где в рамках проекта выбираются общественные и популярные места Казани, чтобы совместно со спикерами из разных сфер поговорить на сложные, но важные темы в формате подкаста. Ведь слоган подкаста звучит как «неважно где, важно о чем». Всего в рамках пилотного формата проекта было выпущено 5 подкастов в период с августа по декабрь 2024 года, где поговорили о таких темах, как вербовка в сети, кибербезопасность, почему трагедии, связанные с терроризмом, продолжают происходить, что самое страшное для психики человека и кто такие герои в сфере профилактики. Общий охват просмотров составил более 7,5 тыс.просмотров.

Еще один из проектов – синемалогия «Под углом». Проект для студентов, который совмещает профилактику и просмотр отрывков сериалов или фильмов. В рамках проекта были соединены профилактика экстремизма и терроризма с привычным досугом для молодежи – просмотром кинопродукта, который был проанализирован практикующим психологом. В рамках мероприятия сначала разбирается теоретическая часть, чтобы базово погрузиться в тему, далее участники ищут конкретные манипуляции в отрывках сериала. Итогом встречи является обсуждение – что нужно сделать, чтобы не подвергаться манипуляциям, как на них реагировать и какими способами можно обрести внутреннюю опору.

За время проведения проекта охватили 17 районов Татарстана, 3 тыс. студентов и собрали 96 тыс. просмотров в соцсетях.

Конкурс проводится ежегодно с 2017 года Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи РТ» при поддержке Минмолодежи Татарстана совместно с Аппаратом антитеррористической комиссии в республике.