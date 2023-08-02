Стартовал конкурс «Лучший стандартизатор Республики Татарстан»

Фото: пресс-служба ЦСМ

ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан совместно с Торгово-промышленной палатой РТ объявляет о старте конкурса на звание «Лучший стандартизатор Республики Татарстан», который проводится в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг».

Ключевая роль стандартизации в реализации промышленной политики и социально-экономическом развития общепризнана. В условиях санкционных ограничений стандарты закладывают прочный фундамент для обеспечения технологического суверенитета страны. Их применение позволяет повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, сокращать сроки освоения новых видов производств, продвигать инновации, оптимизировать потребление ресурсов, защищать рынки от контрафакта и фальсификата.

«Конкурс проводится в целях стимулирования творческой активности специалистов служб стандартизации предприятий и организаций Республики Татарстан, повышения их квалификационного уровня и профессиональной компетенции, что в свою очередь положительно сказывается на деятельности предприятий региона по выпуску безопасной и качественной продукции», — отмечает руководитель ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Среди основных показателей оценки конкурсантов такие критерии, как вклад в развитие стандартизации, технического регулирования и управления качеством на предприятии, активность в направлении предложений по пересмотру, внесению изменений или отмены устаревших национальных стандартов, участие в научных и практических разработках и целый ряд других.

Для участия в конкурсе предприятие должно направить в ФБУ «ЦСМ Татарстан» подписанное руководителем сопроводительное письмо и характеристику-анкету, заполненную в соответствии с Положением о конкурсе.

Срок представления документов – не позднее 8 сентября текущего года.

Подведение итогов конкурса будет осуществляться конкурсной комиссией в преддверии Всемирного дня стандартов 14 октября.

С более подробной информацией о конкурсе, а также перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».

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