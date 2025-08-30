Стартовал концерт ко Дню республики от движения «Наше время – безнен заман»

На площади перед старым зданием театра имени Камала в Казани стартовал концерт ко Дню Республики Татарстан от движения «Наше время – безнен заман». На нем выступят более 200 работников предприятий республики.

«Татарстан – один из флагманов экономики Российской Федерации. У нас сконцентрировано огромное количество отраслевых предприятий. Мы производим самолеты, корабли, грузовики, добываем, перерабатываем нефть и многое другое. Для всего этого нужны квалифицированные талантливые люди. Чтобы эти таланты развивать, на базе предприятий организовываются объединения, где они могут петь, танцевать, творчески развиваться», – отметил вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Начался концерт парадом команд под гимн фестиваля и совместным исполнением композиции «Мин яратам сине, Татарстан».

«Наша молодежь – яркая, творческая и талантливая. Сегодня она дарит жителям и гостям Казани большой праздничный концерт ко Дню Республики Татарстан. Выступят более 200 артистов, представляющих предприятия нашего региона из разных сфер: социальной, легкой, тяжелой промышленности и других», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фестиваль на протяжении многих лет дает возможность работающей молодежи республики самореализовываться в творческом направлении. Ежегодно участники представляют лучшие номера, выступая наравне с профессиональными артистами, добавил он.

Концерт собрал большое количество зрителей, несмотря на легкий дождь. Среди них были и гости из Байконура, приехавшие в Татарстан для обмена опытом и практиками, а также президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и многие другие.

«У нас замечательная молодежь. Она умеет и ударно работать, и творчески отдыхать. А руководители предприятий поддерживают их начинания. Искренне поздравляю всех жителей и гостей города с Днем Республики Татарстан», – поздравила участников и зрителей концерта председатель федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Напомним, что с 2013 года при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по инициативе Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, ряда других министерств, ведомств и организаций учрежден и реализуется ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Автором проекта является Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие – Йолдызлык».

Проект направлен на создание возможностей для самореализации молодежи и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», праздничный концерт пройдет в рамках программы «Лето в Татарстане».