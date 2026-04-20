Стартовал III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

В Национальном центре «Россия» начал работу форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который проводится по поручению президента РФ, сообщили в пресс-службе ВАРМСУ. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента России.

В форуме участвуют 7 тысяч представителей муниципального сообщества, органов власти федерального и регионального уровней, а также более 60 делегатов из администраций зарубежных городов. Республику Татарстан представляют главы муниципальных образований, ответственные работники Администрации Раиса РТ и Совета муниципальных образований РТ.

В преддверии Дня местного самоуправления состоялось награждение государственными наградами РФ и поощрениями Президента России. Награды от имени Владимира Путина вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Спасибо вам за самоотверженную службу, потому что это действительно служение. Наш Президент не раз говорил, что из всех уровней власти ближе всего к людям – муниципальная служба. Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека. Для успешной работы на муниципальной службе нужны не только высочайший профессионализм, готовность работать 24 на 7 – нужны еще доброе сердце и отзывчивая душа. В наших освобожденных и прифронтовых регионах требуется еще и большое настоящее человеческое мужество. Спасибо за ваше служение», – обратился к участникам форума Сергей Кириенко.

Вручили 39 наград представителям 30 субъектов, среди которых приграничные регионы и ДНР. Почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» удостоены 16 человек, в том числе начальник управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Андрей Лобов. Почетной грамотой Президента России награждены 5 человек, Благодарностью Президента России – 8. Высокой награды удостоен глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены 8 представителей власти. От имени ВАРМСУ медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получила ее сопредседатель Ирина Гусева.

Среди спикеров деловой программы форума – Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Марат Хуснуллин, Максим Орешкин, Сергей Лавров, Оксана Лут, Андрей Никитин. Одним из ключевых мероприятий станет мастер-лекция «Народная программа: роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны». Участники в прямой коммуникации с федеральными экспертами обсудят вопросы и перспективы комплексного развития территорий, лучшие практики работы на местах.

Особое место занимает форум городов-побратимов по вопросам развития гуманитарного и экономического сотрудничества в условиях многополярности. Гостями форума уже стали главы муниципальных образований, законодатели, эксперты и предприниматели из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран, что подтверждает вовлеченность зарубежных коллег в межмуниципальный диалог.

Также на площадке форума проходит фестиваль культур «Сердце Родины», на котором участники из разных регионов России представляют свои традиции, ремесла, кухню и творчество, что особенно актуально в Год единства народов России.

В рамках второго дня форума на премии «Служение» 21 апреля отметят 40 победителей и лауреатов . Это главная муниципальная премия страны, которая отмечает труд тех, кто ежедневно делает жизнь людей комфортнее, а страну – сильнее.