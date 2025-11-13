Стартовал грантовый конкурс Раиса Татарстана для первичных отделений «Движения первых»

Стартовала заявочная кампания грантового конкурса Раиса Татарстана для первичных отделений «Движения первых» республики. Они могут получить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей на реализацию социально значимых проектов. Общий фонд конкурса – более 28 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

«Конкурс грантов Раиса – это поддержка идей и проектов подростков на местах: в школах, колледжах, молодежных центрах и даже библиотеках. Важно, что речь не о разовых мероприятиях, а о системных проектах, которые развивают повседневную регулярную деятельность первичек «Движения первых». В движении есть важный принцип: «Делать вместе с детьми, а не вместо детей». Им мы руководствуемся во всей нашей деятельности. Поэтому важно, чтобы проект для гранта был совместной инициативой ребят и взрослых», – прокомментировал для агентства начало заявочной кампании помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

Участвовать могут первичные отделения, созданные до 11 ноября 2025 года, на базе организаций дошкольного образования, школ, колледжей, университетов и прочих учреждений. Команда должна состоять не менее чем из пяти и не более чем из 25 участников и включать как минимум одного наставника, который является куратором первичного отделения.

Проект должен быть совместной инициативой детей и взрослых, способствовать объединению детей и молодежи, носить системный характер и развивать регулярную социально значимую деятельность первичного отделения. Например, это может быть инициатива по привлечению родителей в деятельность движения, школа актива в каникулярное время для пятиклассников или литературные вечера в библиотеках.

Для участия в отборочном туре куратору первичного отделения необходимо подать заявку на сайте «Движения первых» до 15 декабря и отправить участникам команды реферальную ссылку для подтверждения участия в конкретной команде.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.