Стартовал грантовый конкурс Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Фонд содействия стратегическому диалогу и партнерству сообщил о старте ежегодного грантового конкурса Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Прием заявок продлится до 1 апреля текущего, 2026 года, сообщает пресс-служба группы.

Гранты выделяются на безвозмездной основе для проектов, содействующих диалогу и партнерству между Россией и странами исламского мира, по двум ключевым направлениям: культурно-гуманитарному и информационно-технологическому.

Участниками конкурса могут стать физические лица (граждане РФ), а также некоммерческие организации, научные, образовательные, культурные, религиозные и общественные учреждения и организации, зарегистрированные в установленном порядке и работающие не менее года на момент окончания срока приема заявок на участие в объявленном конкурсе. Соискатель не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации.

Каждый заявитель может подать лишь одну заявку, причем обязательным условием является публикация результатов проекта. С положением грантового конкурса можно ознакомиться на сайте группы. По всем вопросам можно обращаться на электронную почту: grantgsv@mail.ru.

«Наш конкурс – это поиск смелых идей и ярких проектов, которые создают живые мосты сотрудничества. Мы ждем инициатив, способных через культуру, просвещение и технологии не только раскрыть общие ценности, но и сформировать объективный, многогранный образ России в исламском мире», – подчеркнул заместитель председателя группы стратегического видения и помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

С 2023 года на конкурс было подано около 60 заявок на общую сумму более 100 млн рублей. Среди ранее поддержанных проектов – исследование «Сакральный туризм в Татарстане: Ислам на снегу» по созданию карты мест религиозного наследия, производство документальных фильмов о выдающихся российских богословах Расулевых, раскрывающих их роль в межцивилизационном диалоге, и молодежная медиастажировка «Диалог культур: Россия – Узбекистан».

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» была создана в 2006 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Основателями и сопредседателями группы стали выдающиеся общественно-политические и государственные деятели России – бывший Премьер-министр РФ Евгений Примаков и первый Президент РТ Минтимер Шаймиев. С 2014 года по поручению главы государства группу стратегического видения возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.