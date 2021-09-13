Стартовал финальный этап конкурса по выбору 10 главных символов Татарстана

В Татарстане начался третий, заключительный этап конкурса по определению главных символов республики — «Народный Татарстан». Выбирают главные достопримечательности РТ сами жители — в социальных сетях проходит онлайн-голосование.

На предыдущем этапе, который продлился 10 дней, самыми активными стали жители Тетюшского, Верхнеуслонского и Мензелинского районов, а самыми популярными вариантами для голосования — Екатерининский мост в Мензелинском районе, Набережная в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, Тюбетейка — в Набережных Челнах, Казанский Кремль.

Организаторы предупреждают, что соревнование проходит как между районами, так и между достопримечательностями внутри каждого из них. В финал пройдут 10 районов и 10 символов — по одному в каждом.

Сейчас жители Татарстана могут проголосовать за 20 районов, Казань и Набережные Челны — победители определятся среди 44 символов. Результаты конкурса станут известны уже 19 сентября.

«В рамках проекта также проходят флешмобы от лидеров мнений и блогеров и розыгрыши призов в рамках видео-челленджа #НародныйТатарстан и фото-челленджа #НародныйТатарстан», — напоминают организаторы.

Подробнее о правилах конкурса можно прочитать по ссылке.