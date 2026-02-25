Стартовал четвертый Всероссийский конкурс «Памяти героев верны!»

Государственный фонд «Защитники Отечества» объявил о начале четвертого Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!». Мероприятие направлено на сохранение памяти об участниках и событиях СВО. За предыдущие годы в конкурсе приняли участие более 10 тысяч человек.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что сохранение исторической памяти и рассказы о подвигах соотечественников помогают обществу опираться на реальные примеры и формируют объединяющие ценности. Она отметила важность того, чтобы дети и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, включая ветеранов боевых действий, действующих военнослужащих и членов семей погибших защитников. Работы принимаются в нескольких номинациях: эссе «Я в сердце бережно храню», рассказ, письмо герою, авторское стихотворение, авторская песня, фотография, рисунок, рассказ на тему «Братство, скрепленное подвигом», видеоработа «От Героев былых времен до нашего времени», графическая история подвига.

Патриотическое воспитание молодежи остается одним из приоритетных направлений фонда. За время работы совместно с партнерами проведено более 43 тысяч мероприятий, участниками которых стали свыше 350 тысяч детей. Важную роль в этой работе играют ветераны СВО, привлеченные фондом. Они проводят уроки мужества, «Разговоры о важном» и открытые диалоги. В рамках совместного проекта с Российским обществом «Знание» «Служу Отечеству!» с молодежью работают более 7,3 тысячи героев.

Партнерами конкурса выступают «Хранители истории» («Движение Первых»), «Юнармия», агентство «Армия России», Студия военных художников имени Грекова и Ассамблея народов России.