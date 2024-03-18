Стартовал четвертый турнир «Таткрафт» — участники построят в игре районы Татарстана

Стартовал четвертый турнир «Таткрафт». Его участники «вернутся к истокам» и вместо больших городов начнут строить в игре объекты из районов Татарстана. О запуске события рассказала редакция «Миллиард.Татар».

Участники нового сезона займутся постройкой объектов культурного наследия, памятников природы из 41 района республики. При этом новый конкурс будет иметь экологическую направленность — проекты должны отражать красоту Татарстана во вселенной Майнкрафт.

Выбирать знаковые объекты будут сами жители, приняв участие в голосовании в соцсетях партнеров.

Специальные призы также ожидают волонтеров, которые займутся созданием 10 наиболее известных памятников природы Татарстана, предложенных Минэкологии РТ.

Кроме того, новый этап конкурса вызвал интерес со стороны Иннополиса.

«В Иннополисе большое геймдев-сообщество. Среди жителей много людей, увлеченных играми, и в том числе их разработкой. В 2020 году наши студенты даже построили Университет Иннополис в Minecraft и провели онлайн-занятия по информатике. Кроме того, это отличная возможность для людей со всего мира познакомиться с нашим инновационным городом. В Иннополисе необычная архитектура, в футуристическом стиле. Интересно увидеть, как участники конкурса воссоздадут город в культовой игре!», — заявил мэр наукограда Руслан Шагалеев.

Первый сезон «Таткрафта» прошел в 2022 году — его участники построили во вселенной Майнкрафта главные достопримечательности Казани. «Таткрафт 2.0», состоявшийся в январе-феврале 2023 года, развивал направление предшественника, однако его особенностью стало строительство соборной мечети Биляра, столицы Волжской Булгарии. Третий конкурс тоже прошел в 2023-м — с 14 июля по 7 августа — и был признан самым масштабным из всех. В его рамках были возведены достопримечательности крупных городов региона: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска в сотрудничестве с администрациями этих городов.

Отдельное направление было строительство домашних арен главных спортивных клубов Татарстана: ХК «Ак Барс», ФК «Рубин», ХК «Нефтехимик».