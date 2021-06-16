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16 июня 2021  08:16

Стартовал четвертый этап программы туристического кешбэка

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С сегодняшнего дня стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком. Выгодно приобрести билеты на отдых в России граждане смогут до 31 июля.

Отправиться в путешествие в любой российский регион можно будет с 1 октября по 24 декабря. Поездку нужно оплатить картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Тогда в течение пяти дней туристы смогут вернуть 20% от стоимости поездки (сумма не превышает 20 тыс. рублей).  

Узнать, какие туры и отели участвуют в программе, можно на сайте.

Ранее сообщалось, что в России стартовала программа детского туристического кешбэка, инициированная главой государств Владимиром Путиным.

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