Число стартапов на Российском венчурном форуме в 2025 году увеличится втрое

Стартапов, участвующих в Российском венчурном форуме (РВФ), станет втрое больше. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке форума в Доме Правительства республики.

«В прошлом году по старой схеме мы выставляли 50 стартапов, которым дали возможность показать себя, а будущим заказчикам – посмотреть на них. В этом году площадка увеличивается в три раза – стартапов будет 150», – сказал Минниханов.

Троекратное увеличение проектов, которые будут участвовать в РВФ, – это особенность форума 2025 года, сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев. Сейчас основной фокус организаторов направлен на то, чтобы собрать эти проекты, выставить действительно достойных и тех, кому нужен ресурс в виде РВФ для кратного роста.

«Отдельный фокус этого года – проекты зрелой стадии, это вызывает интерес. Поэтому в 2025 году мы будем делать на них упор», – добавил Галиев.

Программу форума доработали с учетом пожеланий участников прошлого года. Так, например, число тем выступлений и дискуссий сократилось. «Лучше на чем-то сфокусироваться и в залах с панельными дискуссиями фокусно отработать, а дальнейшие части программы посвятить мастер-классам, где будут разбирать практические кейсы», – пояснил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума, который пройдет в Казани.