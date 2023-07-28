Стартаперов Татарстана приглашают принять участие в программе «Идея-1000»

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана приглашает компании республики принять участие в программе «Идея-1000». Детали конкурса раскрыл начальник отдела целевых программ фонда Руслан Ахметгалиев.

Программа включает в общей сложности три конкурса: «Старт-1», «Старт-2» и «Старт-3». Каждый их них проводится дважды в год. В первом конкурсе предусмотрено 15 победителей с грантами в 2 млн рублей, во втором — шесть победителей с грантами по 3 млн рублей, а в третьем — три победителя с грантами по 4 млн рублей.

«По „Старту-1“ у нас увеличилось количество победителей с 10 до 15 человек, а по второму и третьему „Старту“ возможно присуждение одновременного финансирования. То есть победитель получает не 3 и не 4 млн, а сразу 7 млн рублей», — подчеркнул Ахметгалиев.

Кроме того, при одобрении наблюдательного совета количество победителей может быть увеличено.

Приоритетными направлениями конкурса являются информационные технологии, медицина и здравоохранение, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и инновационное развитие железнодорожного транспорта.

На «Старт-1» проекты подаются на стадии идеи. Деньги за победу в конкурсе должны быть направлены на регистрацию интеллектуальной собственности, разработку техзадания на создание прототипа и составление бизнес-плана.

Критерии «Старта-2» включают коммерческую целесообразность, наличие научно-технической части и команды с предпринимательским опытом. Средства предоставляются на создание прототипа и запуск реализации продукции или же на ее тестовое внедрение.

Требования к «Старту-3» — коммерческая целесообразность, наличие первых продаж, пилотирование и успешное завершение «Старта-2». Деньги предоставляются на создание опытной партии, начало продаж продукта и масштабирование производства.