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Технологии
14 марта 2022  15:21
Надежда Мещерякова

Стартап-тур 2022 пройдет в казанском IT-парке в офлайн-формате

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Ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» в 2022 году возвращается в офлайн-формат. Оно пройдет 7 апреля в казанском IT-парке. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
В конкурсе 2022 года представлено несколько направлений, среди которых «информационные технологии», «биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «индустриальные и энергетические технологии». Прием заявок открыт до 24 марта.
Принять участие в Стартап-туре будет интересно как технологическим предпринимателям, инвесторам, представителям корпораций, так и студентам, молодым ученым.
Стартап-тур — это один из самых масштабных и продолжительных проектов в России. Он направлен на поддержку технологического предпринимательства в регионах.

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