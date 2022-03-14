Стартап-тур 2022 пройдет в казанском IT-парке в офлайн-формате

Ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» в 2022 году возвращается в офлайн-формат. Оно пройдет 7 апреля в казанском IT-парке. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В конкурсе 2022 года представлено несколько направлений, среди которых «информационные технологии», «биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «индустриальные и энергетические технологии». Прием заявок открыт до 24 марта.

Принять участие в Стартап-туре будет интересно как технологическим предпринимателям, инвесторам, представителям корпораций, так и студентам, молодым ученым.

Стартап-тур — это один из самых масштабных и продолжительных проектов в России. Он направлен на поддержку технологического предпринимательства в регионах.