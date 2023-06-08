Стартап «Иннополиса» поможет запустить исламский индекс на азиатской бирже ITS

Первый исламский индекс планируется запустить в Средней Азии, заявили на конференции Astana Finance Days.

Индекс будет формироваться на новой торговой площадке ITS, созданной на базе Международного финансового центра «Астана» в Казахстане.

Партнером проекта стал стартап особой экономической зоны «Иннополис» Sahih Invest. Компания войдет в шариатский совет ITS, будет оценивать бумаги на соответствие шариату и заниматься передачей данных.

«Это важное событие для всех участников рынка и для инвесторов, строго следующих нормам ислама в инвестициях. Мы уверены, что успех ITS будет стимулировать еще больший интерес к исламским финансовым продуктам среди финансовых учреждений», — прокомментировал генеральный директор Sahih Invest Халиль Сабиров.