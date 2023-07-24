Старт «Таткрафт 3.0. Финал»: строим будущую Казань и весь Татарстан

Стартует третьий турнир «Таткрафт 3.0. Финал», организованный проектом «Миллиард.татар». Все желающие смогут продолжить строительство Татарстана в масштабе один к одному в виртуальном мире игры Minecraft.



Турнир начнется сегодня, 24 июля, и продлится две недели, до 7 августа. Как и прежде, для его участников подготовлены сюрпризы.



1) В этот раз предлагается построить в Казани не только существующие объекты, но и те, которые только находятся в разработке. Это Соборная мечеть, которую планируют построить в Адмиралтейской слободе, вторая линия метро (первая также не забыта) и новый театр Камала. За работу над этими проектами удваиваются баллы, поскольку на данный момент у большинства есть только эскизы, и ориентироваться придется на них.



2) В этот раз в турнире предусмотрено народное голосование. Мероприятие проводится в сотрудничестве с мэриями татарстанских городов. На предложение откликнулись Альметьевск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны и Чистополь. Благодаря совместной работе удалось составить список объектов. На страницах городов в социальных сетях пройдет голосование, и горожане выберут объекты, которые хотели бы видеть в мире игры. Победители опросов также получат умножение баллов на два.



3) Сейчас в кубической Казани из спортивных построек есть только центральный стадион. «Миллиард.татар» счел, что нужно увеличивать количество стадионов и арен в виртуальной республике. Поэтому было решено посотрудничать с татарстанскими спортивными клубами: «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Партнеры готовы предоставить официальную атрибутику команд тем участникам, которые построят их домашние арены.



4) И, конечно же, по традиции вновь повышается планка и увеличивается призовой фонд конкурса. В этот раз он составит уже 40 тыс. рублей. Такого еще никогда не было! Организаторы уверены, что это станет отличной мотивацией для активного участия в конкурсе.

Подробнее о всех условиях конкурса — здесь. Список объектов можно найти здесь.

Чтобы принять участие в турнире, для начала необходимо пройти короткое обучение — подавайте заявку в «Дискорде», в канале #начать_строить. Укажите свой Minecraft-ник, город (например, Казань) и режим игры: мультиплеер (на сервере) или одиночный (в своем мире). С вами свяжутся хелперы и обучат всему.

Если вы уже прошли обучение (являетесь участником нашей команды), то сразу переходите в канал #ивенты_инфо. Там вы найдете всю необходимую информацию и таблицу со всеми достопримечательностями, правила начисления баллов, территорию ивента и многое другое.

Строительство будет вестись на сервере TeamCIS

IP: BuildTheEarth.ru

Версия Java 1.18.2

Каждый может наблюдать за ходом строительства

Телепорт в Казань: /warp ru_tatarstan_kazan.