Старт суперфинала «Созвездия-Йолдызлык» знаменует показ 166 детских творческих номеров

Фото: © Салават Камалетдинов

Открыт суперфинал XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Его старт произошел в стенах КСК КФУ «УНИКС». Только сегодня на суд жюри представят в общей сложности 166 номеров. Позже творческая битва развернется и в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Состязание продлится вплоть до 13 апреля.

«От имени руководителей районов позвольте поздравить всех вас с этим праздником творчества. Да, сегодня местные органы власти вместе с госорганами ведут непростую работу в сложных экономических и социальных условиях. Но мы знаем, что на страницах истории нашей страны даже в трудные времена всегда находилось место для культуры и искусства, а значит, радости. Я убежден, что сегодня фестивальное движение выполняет именно эту функцию», — обратился к собравшимся исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Александр Барышев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Не только в гримерках, но и в коридорах здания царит творческая суета — кто-то доводит до ума свой образ, а кто-то оттачивает самую «коварную» ноту своей песни перед выходом на сцену. Ведь участникам предстоит выступить перед компетентными членами жюри, только количество которых вызывает трепет.

Фото: © Салават Камалетдинов

Среди них — профессор Казанской консерватории, народная артистка России и Татарстана, председатель жюри Зиля Сунгатуллина, генеральный продюсер фестивального движения, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов, заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов, заслуженный работник культуры РТ, певица, актриса, продюсер, заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алина Ивах, арт-менеджер, продюсер, режиссер, актриса, соучредитель фонда «Живой город» Диана Сафарова и многие другие.

«Это самый нужный фестиваль. Он воспитывает в наших детях уважение к своим историческим корням и открывает их внутреннюю красоту. Несмотря на их юный возраст, отрадно отмечать их профессиональный рост. Спасибо педагогам, которые развиваются сами и развивают наших детей», — отметила Зиля Сунгатуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов

Здесь разворачивается настоящая творческая баталия, где самые талантливые дети со всей республики демонстрируют свои способности в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип». Все они уже прошли серьезный отбор в своих районах, а также на десяти зональных этапах проекта. Из примерно 20 тыс. детей-участников отборочных туров в Казани встретятся более 6 тыс.

Ребята борются за шанс выйти на гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» (14 апреля) и КРК «Пирамида» (22 апреля).

Фото: © Салават Камалетдинов

«Для меня честь быть в Казани и принимать участие в работе фестивального проекта. Этот год объявлен Годом культурного наследия народов России. На мой взгляд, этот факт подчеркивает ту работу, которую ведет фестиваль „Созвездие-Йолдызлык”. Эта сцена объединяет всех нас и делает нас одной большой страной», — поделилась мнением коммерческий директор телеканала «Россия-Культура» Виктория Кривицкая.

Фото: © Салават Камалетдинов

На сценах станут известны имена победителей, а также имя обладателя специального приза «Достояние республики» за сохранение национальных традиций, учрежденного Государственным ансамблем песни и танца РТ только в этом году. Обладатель спецприза будет приглашен госансамблем выступить с ним на одной сцене. Также у победителя будет уникальная возможность записать песню в профессиональной звукозаписывающей студии.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.