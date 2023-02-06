Старт «Лыжни России» в Казани пройдет 11 февраля

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В предстоящую субботу, 11 февраля, в столице республики состоится масштабная лыжная гонка «Лыжня России». Принять участие в спортивном мероприятии смогут все желающие. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

«11 февраля в Казани пройдет 41-я всероссийская массовая лыжная гонка „Лыжня России“, которая на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных видов спорта», — отметил Гарипов.

По его словам, в каждом районе города будут организованы площадки для лыжных стартов. Казанцы смогут встать на лыжи в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме Казанки по улице Гаврилова, в поселке Нагорный и на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Для профессиональных спортсменов впервые заработает площадка в лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный. Юные казанцы смогут принять участие в забеге на территориях школ.

«С 6 по 10 февраля в пресс-центре Центрального стадиона для участников будет организована выдача стартовых комплектов. Время работы мандатной комиссии с 9 утра до 18 часов вечера», — заключил докладчик.