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Старший вице-президент Сбера скончался из-за сердечного приступа в 42 года
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев скончался на 43-м году жизни. Согласно предварительному заключению врачей, причиной смерти банкира стал сердечный приступ, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет и «фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента», подчеркивается в некрологе.
Работу в банке Васев начал с должности начальника управления по работе с партнерами. Затем, в 2015 году, он возглавил IT-стартап «Домклик», которым руководил на протяжении семи лет. За это время стартап «стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом» и «был создан цифровой сервис оформления ипотеки „Фабрика сделок“», отмечают в пресс-службе Сбера.
В 2020 году Васев стал вице-президентом Сбербанка, а в декабре 2022-го был назначен на пост старшего вице-президента и возглавил направление «Развитие клиентского опыта B2C». На этой должности он занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную.
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