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Политика 10 июля 2025 09:12

Старший советник Хаменеи пригрозил Трампу ударом беспилотника в пупок

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Старший советник Высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Джавад Лариджани заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть убит беспилотником, пока принимает солнечные ванны на своей флоридской вилле Мар-а-Лаго. На это обратило внимание лондонское издание Iran International.

«Трамп что-то сделал, и теперь он больше не может загорать в Мар-а-Лаго. Пока он лежит там, подставив живот солнцу, небольшой дрон может ударить его в пупок. Всё очень просто», – сказал в интервью иранскому государственному телевидению Лариджани (являющийся также руководителем Института фундаментальных наук).

Сам Дональд Трамп увидел в словах иранского политика угрозу – впрочем, только потенциальную. «Да, я думаю, это угроза. На самом деле я не уверен, что это угроза. Но, может, и так», – заметил политик на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме (цитата по ТАСС).

Кроме того, Президент США уточнил, что не любит загорать и давно этого не делал. «С тех пор прошло много времени. Мне тогда (когда он последний раз принимал солнечные ванны – прим. Т-и) было примерно семь лет», – пояснил американский лидер.

В прошлом году в США предъявили обвинение предполагаемому иранскому агенту Фархаду Шакери в организации заговора с целью убийства Трампа. Его подозревают в том, что он действовал по указанию одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, напоминает британская газета The Times.

#Иран #Дональд Трамп #иранская ядерная программа
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