Старший советник Хаменеи пригрозил Трампу ударом беспилотника в пупок

Старший советник Высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи – Мохаммад Джавад Лариджани заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть убит беспилотником, пока принимает солнечные ванны на своей флоридской вилле Мар-а-Лаго. На это обратило внимание лондонское издание Iran International.

«Трамп что-то сделал, и теперь он больше не может загорать в Мар-а-Лаго. Пока он лежит там, подставив живот солнцу, небольшой дрон может ударить его в пупок. Всё очень просто», – сказал в интервью иранскому государственному телевидению Лариджани (являющийся также руководителем Института фундаментальных наук).

Сам Дональд Трамп увидел в словах иранского политика угрозу – впрочем, только потенциальную. «Да, я думаю, это угроза. На самом деле я не уверен, что это угроза. Но, может, и так», – заметил политик на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме (цитата по ТАСС).

Кроме того, Президент США уточнил, что не любит загорать и давно этого не делал. «С тех пор прошло много времени. Мне тогда (когда он последний раз принимал солнечные ванны – прим. Т-и) было примерно семь лет», – пояснил американский лидер.

В прошлом году в США предъявили обвинение предполагаемому иранскому агенту Фархаду Шакери в организации заговора с целью убийства Трампа. Его подозревают в том, что он действовал по указанию одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, напоминает британская газета The Times.