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Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев назначен и.о прокурора Тукаевского района
Приказом прокурора Республики Татарстан на Руслана Галиева возложено исполнение обязанностей прокурора Тукаевского района с 4 марта до назначения нового руководителя ведомства, сообщили в ведомстве.
Исполнять обязанности старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ будет помощник прокурора Татарстана по особым поручениям Екатерина Аталыкова.
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