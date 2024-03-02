Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев назначен и.о прокурора Тукаевского района

Приказом прокурора Республики Татарстан на Руслана Галиева возложено исполнение обязанностей прокурора Тукаевского района с 4 марта до назначения нового руководителя ведомства, сообщили в ведомстве.

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Исполнять обязанности старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ будет помощник прокурора Татарстана по особым поручениям Екатерина Аталыкова.