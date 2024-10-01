Старший менеджер НКНХ: «Родившись в Нижнекамске, трудно связать жизнь не с нефтехимией»

«НКНХ – одно большое градообразующее предприятие

Путь Ксении в нефтехимической промышленности начался с обычной производственной практики. В 2004 году она пришла на завод по производству окиси этилена в качестве оператора ЭВМ. Работать на «Нижнекамскнефтехиме» ей понравилось, поэтому через пару месяцев после завершения обучения девушка решила устроиться в проектно-конструкторский центр (ПКЦ) в качестве инженера-программиста. Проработав на этой должности год, она перевелась на ставку инженера-конструктора и начала заниматься моделированием.

«В ПКЦ я проработала с 2005 по 2020 год – 15 лет. Прошла путь до ведущего инженера-конструктора, руководителя группы. В 2021-м перевелась в техническое управление заместителем начальника отдела. Когда предприятие вошло в состав СИБУРа, был создан Цифровой офис, куда я и перешла в качестве менеджера в проект «Технологическое моделирование» (ТМ). Сейчас команда ТМ состоит из пяти человек», – рассказала собеседница «Татар-информа».

Помимо основной работы на заводе Ксения также преподает в Нижнекамском химико-технологическом институте, ведет вечерние и заочные группы, является корпоративным тренером СИБУРа. Она признается, что в детстве мечтала быть учителем математики и сейчас с точностью может сказать, что ее мечта сбылась, только немного трансформировалась.

«Родившись в Нижнекамске, трудно связать свою жизнь не с нефтехимией. НКНХ здесь как одно большое градообразующее предприятие. На этом предприятии у меня работал отец – сейчас он уже ветеран, на пенсии. Здесь же трудятся брат и муж», – подытожила Ксения.

«За восемь месяцев эффект от мероприятий с использованием инструмента техмоделирования составил порядка 93 млн»

Команда ТМ Цифрового офиса занимается проработкой различных идей, гипотез с помощью инструментов моделирования. Мы используем программный пакет, предназначенный для проектирования, контроля и оптимизации химических производств. С помощью него мы решаем инженерные и производственные проблемы, возникающие в ходе всего жизненного цикла процесса, такие как проектирование новых процессов, исследование «узких мест», диагностика неисправностей оборудования, анализ чувствительности или оптимизация технологического процесса.

«Это все выражается в деньгах в том числе. Мы ежемесячно мониторим эффект от тех проектов, мероприятий, которые реализуем с помощью нашего инструмента. Насколько я помню, за 2022−2023 годы мы нашей командой принесли около 200 миллионов рублей. Приятно, что мы видим плоды своей работы. Особенно если это не инвестиционный проект, а организационный, когда какое-то небольшое изменение в режиме технологического процесса может дать значимый экономический эффект предприятию», – поделилась Ксения.

Программа цифровизации производств, куда входит в том числе и технологическое моделирование, стартовала на «Нижнекамскнефтехиме» с приходом СИБУРа в июле 2022 года. На данный момент в портфеле Цифрового офиса 11 цифровых инструментов. Это ЭКОНС – система, которая визуализирует влияние наиболее значимых параметров производственного процесса на экономику предприятия. Сюда же входит КТК – программно-аппаратный комплекс, позволяющий имитировать технологические процессы и работу автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП), дашбортизация, СУУТП, индустрия 4.0, мультивариантный анализ и многое другое.

«Сидит молодая девочка, считает какие-то сложные технологические схемы»

Принято считать, что на завод чаще всего идут работать в основном мужчины, ведь профессий для женщин там представлено немного. Ксения согласилась, что раньше это имело место быть, однако на сегодняшний день на производстве развито гендерное равенство. Женщин поддерживают в нелегком труде, вводят для них различные льготы и дополнительные выплаты, выходные дни, чтобы они могли гармонично совмещать работу с материнством, проводят конкурсы красоты и многое другое.

«Когда я только пришла на НКНХ, со мной были курьезные случаи. Например, приходил заказчик, видел, что сидит молодая девочка, считает какие-то сложные технологические схемы, и относился к этому с некоторым недоверием. Но с приобретением опыта и накоплением знаний эта проблема решается. Ты заслуживаешь доверие, и потом они уже сами к тебе приходят, советуются, оставляют отзывы о проделанной работе», – поделилась собеседница информагентства.

По словам Ксении, женщины на производстве могут также реализовать себя в наставничестве, обучая новичков, генерировать идеи для реализации в рамках крупных проектов. В СИБУРе женский труд ценят и приветствуют как на рабочих специальностях – есть здесь аппаратчицы, крановщицы, лаборантки, так и в офисе – это в том числе менеджеры, инженеры и другие.

«С радостью ходить на работу и с радостью возвращаться домой»

Свободное время Ксения обычно проводит с семьей. Они с мужем и дочками ездят на дачу, на рыбалку, периодически катаются на велосипедах, а зимой – на лыжах и коньках. Раньше женщина участвовала и в заводских соревнованиях, в том числе по дартсу, завоевывала призовые места. Однако сейчас решила «уступить место молодежи».

«Еще у нас собака есть, наш любимый член семьи, как третий ребенок. Порода – русский спаниель. Вообще изначально я была очень против этой авантюры. Какая собака, у меня и так двое детей?! Но сейчас, когда она встречает с работы с таким щенячьим восторгом… даже дети так не реагируют на тебя, как она, думаешь, а как раньше без собаки жили?» – смеется Ксения.

Возвращаясь в прошлое, в ту самую точку, когда перед ней стоял выбор дальнейшего пути, она отмечает, что ничего не стала бы менять и сделала бы все точно так же.

«Я сейчас на таком этапе, что понимаю – это именно то дело, которым я всегда хотела заниматься. Помню, что даже в школе, когда мы проходили в старших классах спецкурс по аппаратам, он мне так понравился! Я думала: “Ой, как интересно!” Все мои мечты воплощаются в жизнь. Мы всегда должны ходить с радостью на работу и с радостью возвращаться домой, и это точно про меня», – заключила наша героиня.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»