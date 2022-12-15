Старшеклассники из РТ поборются за поступление в вуз на конкурсе «Тархан»

До 31 декабря татарстанские старшеклассники могут зарегистрироваться для участия в конкурсе «Тархан». Историко-культурное мероприятие направлено на повышение интереса школьников к истории России, Татарстана и тюркских народов, сообщает Минкультуры РТ.

Присоединиться к конкурсу могут учащиеся 10 — 11-х классов из Татарстана, других регионов России и абитуриенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Главным призом станет право поступления в КФУ на специальность «история тюркских народов» Института международных отношений.

Подать заявку можно по ссылке.