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Наука и образование
15 декабря 2022  03:42

Старшеклассники из РТ поборются за поступление в вуз на конкурсе «Тархан»

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До 31 декабря татарстанские старшеклассники могут зарегистрироваться для участия в конкурсе «Тархан». Историко-культурное мероприятие направлено на повышение интереса школьников к истории России, Татарстана и тюркских народов, сообщает Минкультуры РТ.

Присоединиться к конкурсу могут учащиеся 10 — 11-х классов из Татарстана, других регионов России и абитуриенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Главным призом станет право поступления в КФУ на специальность «история тюркских народов» Института международных отношений. 

Подать заявку можно по ссылке.

#поступление в вуз #абитуриенты
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