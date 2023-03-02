Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ приграничных территорий Курской области

Еще два населеных пункта в Курской области попал под обстрел украинских военных. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

«ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. 9 прилетов зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет», – рассказал глава региона.

В районе села Бегоща Рыльского района было зафиксировано 11 прилетов – никто из жителей не пострадал, однако населенный пункт остался без света. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.

Несколькими часами ранее Старовойт сообщал, что под обстрел ВСУ вновь попал поселок Теткино в Курской области – были повреждены 8 домовладений и 3 автомобиля.