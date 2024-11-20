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Старовойт посетил стенд Миндортранса РТ выставке «Транспорт России» в Москве
Министр транспорта России Роман Старовойт посетил стенд Миндортранса Татарстана на выставке «Транспорт России» в Москве, сообщает пресс-служба ведомства республики.
«Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков рассказал о текущей ситуации и перспективах транспортной отрасли в республике. Он доложил о железнодорожном, авиационном, водном, воздушном, автомобильном транспорте», – говорится в сообщении.
В этом году по всем пяти направлениям наблюдается рост пассажиропотока, а также увеличение объемов грузоперевозок на железнодорожном и автомобильном транспорте.
В Татарстане также реализуются крупные дорожные проекты. В частности, идет строительство обхода Набережных Челнов и Нижнекамска, автодороги Алексеевское – Альметьевск в составе трассы Шали – Бавлы и др.
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