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Общество 20 ноября 2024 13:12

Старовойт посетил стенд Миндортранса РТ выставке «Транспорт России» в Москве

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Министр транспорта России Роман Старовойт посетил стенд Миндортранса Татарстана на выставке «Транспорт России» в Москве, сообщает пресс-служба ведомства республики.

«Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков рассказал о текущей ситуации и перспективах транспортной отрасли в республике. Он доложил о железнодорожном, авиационном, водном, воздушном, автомобильном транспорте», – говорится в сообщении.

В этом году по всем пяти направлениям наблюдается рост пассажиропотока, а также увеличение объемов грузоперевозок на железнодорожном и автомобильном транспорте.

В Татарстане также реализуются крупные дорожные проекты. В частности, идет строительство обхода Набережных Челнов и Нижнекамска, автодороги Алексеевское – Альметьевск в составе трассы Шали – Бавлы и др.

#Транспорт
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