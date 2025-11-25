news_header_top
Политика 25 ноября 2025 19:56

Стармер сообщил, что переговоры по украинскому конфликту идут в положительном направлении

Владимир Зеленский принял большую часть положений плана администрации Президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеозвонка с лидерами стран коалиции желающих, его слова приводит «ТАСС».

Стармер отметил, что переговоры движутся в положительном направлении и есть свидетельства того, что большинство положений документа могут быть приняты украинской стороной.

Ранее телеканал «ABC News» сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Украина согласовала с США условия потенциального мирного соглашения по конфликту, однако некоторые детали плана еще остаются предметом обсуждения.

