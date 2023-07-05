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Старинный кирпич от Арских казарм пойдет на постройку нового торгового центра на Ершова
Одна из стен нового торгово-развлекательного центра на улице Ершова в Казани будет возведена с использованием старинного кирпича от Арских казарм, которые были снесены во время застройки микрорайона.
Как сообщает телеканал «Татарстан24», эту стену назовут мемориалом. Старинный кирпич перед использованием очищается и обрабатывается, чтобы сохранились долговечность и эстетика исторического материала.
Как сообщил председатель Общественной организации ветеранов и выпускников КВАКУ (Казанское высшее артиллерийское командное училище – прим. Т-и) «Выстрел» Валерий Голованов, в ТРК планируется открыть музей училища. «Условная договоренность с застройщиками есть. Внутри они там выделяют помещения для Дома детского творчества», – рассказал Голованов.
Судьба исторических пушек, которые стояли на входе в училище, пока неясна. Как передает телеканал, они принадлежат Минобороны России и в настоящее время находятся на хранении в Казанском танковом училище и являются наглядным учебным пособием.
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