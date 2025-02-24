Старинную гостиницу Муртазы бая отреставрируют в Балтасинском районе РТ

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В селе Карадуван Балтасинского района Татарстана будет отреставрирован выявленный объект культурного наследия – бывшую гостиницу Муртазы бая 1911 года, выдержанную в стиле эклектики. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Село Карадуван стало известным в ХVIII веке, когда через него прошел построенный по приказанию Екатерины II Сибирский тракт, мощенный булыжником. Именно у дороги и около бывшей почтовой станции в начале XX века и была построена гостиница Муртазы бая.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Здание представляло собой постоялый двор: на первом этаже находились кладовые и магазин, на втором – гостиничные номера. В советское время, в 1925 году, здесь разместилась средняя школа. Также после Октябрьской революции тут находился детский дом. Сейчас здание занимают два музея: Мусы Джалиля и истории Сибирского тракта.

Проектом реставрации здания предусмотрено его приспособление под существующую функцию музея с выявлением и сохранением подлинных элементов здания и восстановлением утраченных элементов и конструкций, отметил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Специалисты должны будут восстановить фасад и балкон, отремонтировать крышу, заменить полы, окна, двери и навесы, создать новую отмостку, расширить проемы для доступности, отреставрировать кирпичную кладку. Также рабочие обновят электроснабжение, системы водоснабжения и канализации, модернизируют отопление, вентиляция и кондиционирование.

Запланировано возведение новых стен и перегородок, переоборудование лестницы и установка новых ступеней, выполнение внутренней отделки помещений. Предусмотрено и благоустройство территории.