135-летняя ель из Татарстана может стать российским «Деревом года»

Произрастающая на территории Татарстана 135-летняя сибирская ель участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2022». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Татарстан представляет ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), произрастающая на территории государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля „Долгая Поляна“. Это дерево получило статус всероссийского значения „Дерево — памятник живой природы“ в 2012 году. Возраст ели — 135 лет, а высота — более 30 метров», — поясняют в ведомстве.

Дерево растет возле усадьбы дворян Молоствовых. Различные представители этого рода дружили с Жуковским, Пушкиным, Далем, Боратынским, Толстым, Горьким и Гете. По информации Музея истории Тетюшского края, ель была посажена Германом Владимировичем Молоствовым в 1887 году к 30-летию совместной жизни с супругой — Антониной Таврионовной.

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года. В нем участвуют удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием России. Голосование за главное дерево страны проходит на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» — www.rosdrevo.ru. Оно продлится до 1 августа.