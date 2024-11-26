Старикам везде у нас почет: торговая сеть провела более 300 мероприятий для пенсионеров

Фото ТС "Пятёрочка"

На протяжении месяца в «Центрах местного сообщества» с участием пожилых людей проводили концерты, выставки, мастер-классы, чаепития, спортивные состязания и другие встречи. В общей сложности состоялось 309 различных активностей в 40 регионах страны, которые посетили более 88 тысяч человек. Всего же торговая сеть «Пятёрочка» провела серию мероприятий, направленных на поддержку россиян старшего возраста.

По данным демографов, в России около 10 млн человек пожилого возраста живут в одиночестве. Такие люди испытывают острую нехватку внимания близких и общения с молодежью или со своими сверстниками. Именно поэтому торговая сеть на базе «Центров местного сообщества» запустила проект «Старшие в деле». Инициатива стала частью программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и призвана объединить поколения и позаботиться о людях старшего возраста.

В течение октября можно было не просто принять участие в любом из мероприятий, но и организовать своё собственное. Такое решение позволило каждому раскрыть свой творческий потенциал и поделиться опытом и знаниями с окружающими.

Например, в Петрозаводске состоялся настоящий фестиваль, где для гостей старшего возраста организовали занятия по оздоровительной гимнастике, показ мод и шерстяной флешмоб. А в Тамбове АНО «Добрые руки» провели на свежем воздухе обучение китайским практикам цигун и рассказали, как упражнения помогают укреплению и поддержанию здоровья, а также способствуют долголетию.

«Удивительно, как сотрудники и руководство торговой сети могут сделать обычный продуктовый магазин уютным и функциональным - настоящим местом притяжения для людей старшего возраста и всех местных жителей! Мы очень рады и признательны за такой тёплый и душевный приём», — рассказала Надежда Курилович, руководитель АНО «Добрые руки».

Фото ТС "Пятёрочка"

В Ростовской области организовали праздник «Тацинская осень». На мероприятии выступил казачий хор «Хорошее настроение» из районного Дома культуры, а местная поэтесса прочитала для всех стихотворение собственного сочинения. В Санкт-Петербурге «серебряный» волонтёр Наталья Белова провела для детей мастер-класс по изготовлению книжных закладок, основной идеей которого было воспитание в ребятах уважения к труду и творчеству через передачу знаний и навыков от старшего поколения к младшему.

«Мне всегда приятно работать с детьми — они такие милые и открытые, с интересом и удовольствием погружаются в творческий процесс. И родители, и ребята были очень вовлечёнными. Я благодарна торговой сети за возможность делиться своими знаниями и за поддержку в организации! Чем больше «Центров местного сообщества», тем проще создавать такие полезные инициативы», – поделилась Наталья Белова, серебряный волонтёр.

«Старшее поколение зачастую ощущает одиночество, и наше внимание, забота и поддержка становятся для них источником радости и вдохновения, которые положительно сказываются на психическом и физическом здоровье. Как социально ответственный бизнес, мы считаем своим долгом объединять людей разных возрастов. Делиться знаниями и опытом, накопленным за долгие годы очень важно, и магазины торговой сети становятся площадкой, позволяющей старшим проявить себя, ощутить сопричастность и увидеть свою значимость. Мы надеемся, что наши мероприятия помогут подрастающему поколению понять, что внимание и любовь к старшим — это лучшее, что они могут им подарить», – комментирует Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».