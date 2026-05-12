news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 мая 2026 14:42

«Старик Хоттабыч» и «Чебурашка» вошли в списки книг с маркировкой о наркотиках

Читайте нас в
Телеграм

Известные детские книги оказались в перечнях изданий с пометкой о наличии «пропаганды наркотиков». Об этом сообщает «ArbatMedia».

В списках появились «Крокодил Гена и Чебурашка», «Старик Хоттабыч» и «Три поросенка». Кроме того, маркировку получили и популярные зарубежные произведения – «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера» и «Питер Пэн».

При этом официальных объяснений, почему именно эти произведения получили такую маркировку, опубликовано не было. Перечисленные книги ранее не входили в список изданий, рекомендованных чиновниками для обязательной маркировки.

В качестве одной из возможных причин обсуждаются отдельные сцены и детали сюжетов, которые могут трактоваться формально. В частности, речь идет об упоминаниях волшебных зелий в историях о старике Хоттабыче. Однако сами площадки публично не раскрывали, по каким причинам каждое конкретное произведение попало в перечень.

#книги #литература #борьба с наркотиками
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

12 мая 2026

Мединский назвал приговор украинского суда попыткой «судить историю»

11 мая 2026
Новости партнеров