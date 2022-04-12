Старейшую в Казани музыкальную школу — объект культурного наследия отремонтируют к июню

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В Казани ремонт детской музыкальной школы №1 им. Чайковского выполнен на 75%, работы планируется завершить к Международному дню защиты детей, передает пресс-служба мэрии.

«В этом году школе исполняется 90 лет — на сегодня есть все условия, чтобы завершить ремонт и подарить преподавателям, ученикам обновленное здание», — сказал градоначальник Ильсур Метшин во время своего осмотра хода работ.

Директор школы Яков Туркенич отметил, что для здания школы — это первый крупномасштабный ремонт, капремонта здесь ни разу не проводили.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Сейчас приобретаются мебель, музыкальные инструменты и оборудование. При этом уже закуплена основная часть музыкальных инструментов: шесть скрипок, две блокфлейты, шесть виолончелей, 17 акустических пианино и пр.

После завершения ремонтных работ начнется благоустройство дворовой территории, здесь будет создана терраса для выступлений юных музыкантов.