Старейшую школу Альметьевска ждет реконструкция и новый спорткомплекс с бассейном

Старейшая школа Альметьевска — школа №1 им. М.К.Тагирова в скором времени будет кардинально реконструирована, также появится несколько новых корпусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный архитектор Нефтеграда Антон Севастьянов, также он поделился рендерами.

Согласно новой концепции предполагается реконструкция исторического корпуса школы. Поздние пристройки будут демонтированы, а на их месте возведут несколько новых объектов — учебный блок на 990 учеников и большой спортивный комплекс с бассейном.

Архитектура новых блоков будет выполнена в едином стиле с историческим зданием, а решения фасадов будут выполнены в лаконичном и рациональном формате, практически до аскетизма.

Таким образом подчеркнется контраст между новым и старым, сохранив при этом единую архитектурную гармонию. Отделку фасадов выполнят из панелей, с имитацией натуральной текстуры камня.

Блоки старших и младших классов разделят отдельные входы. Функциональным ядром нового учебного корпуса станет многофункциональное пространство с амфитеатром, где будут проходить большие школьные мероприятия и встречи. Прилегающая территория получит комплексное благоустройство с полным спектром необходимых функциональных зон для всех возрастов.

Школа №1 была основана в 1918 году, она стала первой светской татарской школой в Альметьевском районе. Со времени открытия несколько раз меняла свое названия и статус.

В разные годы школа занимала разные помещения. Первоначально она размещалась в деревянном здании бывшего медресе при Соборной мечети села Альметьево. Сменив за долгие годы несколько мест размещения в 1957 школа переехала в новое трехэтажное каменное здание.

В 1972 было построено пятиэтажное здание, где проживали ученики, приехавшие обучаться из сельских районов. Когда необходимость в интернате отпала, здание было передано для обучения школьников младших классов. В 2002 рядом со школой было построено здание детской музыкальной школы.

За сто лет работы школа выпустила более 5 тыс. учеников. Среди выпускников Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Ленина видные деятели культуры, науки и искусства.